Obras que impulsan a expansión do polígono industrial de Cuntis

O polígono industrial da Ran, en Cuntis, loce nova cara e afronta un futuro ilusionante tralas obras realizadas na súa rúa central ao abeiro do Plan de Mellora da Seguridade en Vías Municipais da Deputación de Pontevedra. As obras, valoradas en 611.458 euros e financiadas ao 100% pola institución provincial ao incluír tamén achegas do Plan Concellos, foron inauguradas onte pola presidenta, Carmela Silva; o alcalde, Manuel Campos; o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades e a delegada de Suelo Industrial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, xunto a empresarios locais.

Silva, tras unha visita a unha obra que abrangue unha área de máis de 23.000 metros cadrados ao longo dunha recta que supera os 1,3 quilómetros comunicando a N-640 coa estrada PO-220 (Cuntis-Valga), lembrou que as Administracións públicas están para mellorar a vida da xente e amosou a súa satisfacción de que a provincia de Pontevedra “estea ocupada por carteis e máis carteis da Deputación, mentres que outras Administración prefiren espazos de propaganda”. Ao seu xuízo, “era intolerable que o polígono da Ran tivera un camiño como único acceso; alguén debería estar dando respostas por non ter tomado decisións antes, porque aquí hai empresas moi relevantes”. Destacou que o polígono xa acolle actualmente 13 empresas e a máis de 200 traballadores e traballadoras.

As obras do polígono da Ran abrangueron un ámbito de actuación de máis de 23.000 metros cadrados, dos que uns 4.000 corresponden ás novas beirarrúas e uns 3.000 ás novas sendas peonís. Deste xeito, a longa rúa central, que é unha recta de 1.320 metros, queda en perfectas condicións. A velocidade de circulación está limitada pola sinalización vertical e horizontal, así como por sete pasos de cebra sobreelevados e dous elementos redutores de velocidade. A maiores solucionáronse as deficiencias nos servizos, pois instaláronse novos colectores de subministro de auga, recollida de augas residuais, novas tubaxes para pluviais, así como a instalación para o subministro eléctrico, subministro ao alumeado público e preinstalación para redes de datos.

Por outra banda, a xunta de goberno da Deputación vén de aprobar novas achegas ao abeiro do Plan Concellos 2020 por importe superior aos 220.000 euros que beneficiarán a Estrada e Lalín. Deste xeito, A Estrada recibirá unha axuda de 68.247€, para o financiamento da construción de dous aparcadoiros na Baiuca, a carón da nova escola infantil e o centro de saúde. Un deles executarase entre a escola e a avenida de Pontevedra e contará cun total de 24 prazas, cunha superficie de 960 metros cadrados. O segundo habilitarase entre a avenida da Torre e o viario de servizos de nova apertura, con pavimento de zahorra, cunha superficie de 3.130 metros cadrados e capacidade para 140 vehículos.

No que atinxe ao Concello de Lalín, recibirá 160.000 euros que destinarán á rede de saneamento nos núcleos de Belelle e Celemín. Máis polo miúdo, o obxecto do proxecto é dotar a Belelle dunha rede conectada á existente en Celemín, obra que beneficiará a 22 vivendas, así como a mellora da rede de augas pluviais no lugar de Celemín.