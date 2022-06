A Estrada. O recinto feiral estradense atópase ultimando detalles organizativos do 6º Salón do Vehículo de Ocasión. Este certame ocupará un total de 11.400 m2 de espazo expositivo en pavillón complementado con zonas expositivas en exteriores. As estacións de servizo locais SBC Gasolineras, Estación de Servicio Strada e Servicios Puente Liñares colaboran coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, sorteando vales de combustible e limpezas/lavado do automobil.

En concreto, SBC Gasolineras sortea cinco vales de combustible por importe de 20 € máis un lavado con cada vale. Estación de Servicio Strada, sortea dous vales de combustible por importe de 50 €, cinco vales por importe de 30 € e dez vales de limpeza/lavado do automóbil. Pola súa banda, Servicios Puente Liñares sortea catro vales de combustible por importe de 25 €. En total sortearánse vintee seis vales de combustible, limpeza ou lavado do automóbil.

Pola súa banda, o restaurador local O Asador de Leo, patrocina o certame co sorteo de tres ceas para dúas persoas.

Actualmente están inscritos para participar no salón 400 vehículos das distintas gamas, de ocasión e seminovos, e que se expoñen con chamativos descontos sobre o seu prezo de venta no concesionario. A totalidade das firmas presentes proceden da Comunidade Autónoma de Galicia. As provincias de Pontevedra, A Coruña e Lugo son as que aportan a totalidade das firmas expositoras deste certame sectorial. arca