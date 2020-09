Pecha o ciclo estradense de música e humor Solpores do Lagoreiro este venres

O ciclo de música e humor ao vivo Solpores no Lagoeiro despide este venres, 25 de setembro, a súa primeira edición cunha sesión extra para a que xa non quedan entradas. O artista ferrolán Andrés Suárez, unha das voces máis singulares da escena actual, presentará no xardín da casa de turismo rural A Casa do Lagoeiro o seu octavo disco. As entradas para esta cita, que comezará ás 21.00 horas, esgotáronse no prazo de apenas unha semana.

Solpores no Lagoeiro facilitará que o público poida gozar ao aire libre da música do cantautor, creador de temas como Tal vez de acuerdes de mí, Ahora ya fue, Voy a volver a quererte ou Ahí va la niña. O ferrolán dará a coñecer o seu último traballo discográfico, Andrés Suárez, publicado o pasado 19 de xuño.

Neste traballo, que inclúe o seu éxito Despiértame, o artista móstrase ante o público como nunca antes fixera. Dez pezas ateigadas de luz que porán o broche dourado á nova programación cultural de A Casa do Lagoeiro.

O cantautor ferrolán anunciou a finais do mes de xaneiro o seu oitavo disco, aproveitando unha comparecenza ante os medios na que deu a coñecer a firma du contrato con nova discográfica, a Warner. “As cancións que doen son as que máis me gustan” di Andrés tras elixir Despiertame como o primeiro single do seu novo traballo.

Considerado neste momento como uno dos cantautores de maior éxito, son innumerables as súas colaboracións con outros artistas, non só interpretando cancións, senón compoñendo.

Un dos últimos cos que colaborou foi con Roi Méndez, o compostelán que saíu da academia de OT, e con quen gravou un videoclip cunha das cancións que compuxo para o seu primeiro disco.

O escenario de A Casa do Lagoeiro acolleu desde o pasado 3 de agosto sesións únicas e de proximidade con artistas de primeiro nivel da escena musical e humorística estatal. Nomes como Rayden, Mikel Erentxun, Luis Piedrahita, Marlango, Fredi Leis, Tanxugueiras, Xoel López e Goyo Jiménez conformaron o cartel dunha cita que agora ofrece unha bola extra ao público en agradecemento a boa acollida do ciclo.

Todos os concertos e espectáculos celébranse no exterior da casa de turismo rural A Casa do Lagoeiro (rúa Vilar, 17 de A Estrada), nun xardín preparado especificamente para a ocasión e no que se dan todas as garantías de seguridade para poder gozar da iniciativa á vez que se cumpren os protocolos sanitarios.

O espazo conta con indicacións para o tránsito e nos accesos facilita xel hidroalcohólico para as e os asistentes, que deberán levar mascarilla en todo momento.

PROTOCOLO Unha vez no recinto, que abre as portas cunha hora e media de antelación ao inicio de cada espectáculo, o público séntase en función dos convivintes ou unidade familiar.

Deste xeito indican que cada grupo, respectando a distancia de seguridade de 1,5 metros que establece o protocolo, conta cunha mesa na que o servizo do Restaurante do Lagoeiro serve as bebidas durante a sesión, á fin de minimizar os movementos do público.

Segundo informaron desde a organización, as reservas para cear no establecemento na noite do concerto xa están completas.