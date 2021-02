‘Recicla. Únete ó reto!’ aumentará un 10 % as achegas ao contedor amarelo

A Estrada. Onte presentouse no Concello da Estrada o proxecto Recicla. Únete ó reto! polo que 15 concellos galegos estratéxicos están convocados durante tres meses a mellorar nun 10 % as súas achegas ó contedor amarelo (envases de plástico, latas e briks). Superado este reto recibirán un premio dotado de 2.000 euros para doar a unha causa social local. Entre os concellos participantes están Carballo, Ribeira, Lalín, Boiro, Teo e A Estrada.

Sagrario Pérez Castellanos, directora xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia, Jose López Campos, alcalde da Estrada, e Bruno de Llano, responsable de Ecoembes en Galicia, presentaron esta iniciativa, que seguiron por streaming os representantes dos concellos convocados.

Recicla. Únete ó reto! é unha iniciativa da Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Territorio en colaboración con Ecoembes, que vén de reactivarse o pasado día un de febreiro logo de que en 2020 se suspendera por mor do confinamento derivado da pandemia do coronavirus.

O reto convocado do un de febreiro ao trinta de abril permitirá que os concellos participantes que melloren, cando menos, nun dez por cento, as súas achegas ao contedor amarelo (envases de plástico, latas e briks) respecto ao mesmo período do ano pasado, conseguirán un premio dotado con 2.000 euros que terán que doar a unha causa social da súa elección.

A directora xeral de Calidade Ambiental, Sagrario PérezCastellanos, salientou durante a presentación da campaña no Concello da Estrada a importancia da iniciativa para axitar a conciencia dos galegos e incrementar a reciclaxe de envases galegos nos concellos participantes.

Pérez agradeceu a colaboración e o compromiso de Ecoembes , que retomou e reformulou a edición de 2020, que quedara en suspenso tras a declaración do estado de alarma pola pandemia sanitaria e o confinamento domiciliario decretrado. s. e.