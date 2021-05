Renovan a cuberta e reforman a antiga casa do conserxe do Foxo na Estrada

A Estrada. A Xunta, a través da Consellería de Educación, vén de rematar coas obras de modernización e mellora do CEIP do Foxo, no Concello da Estrada, consistentes na renovación da cuberta e a conversión da antiga casa do conserxe en aulas para gañar espazo educativo grazas a un investimento de case 210.000 euros. Por este motivo, o delegado territorial, Luis López, acompañado polo alcalde, José López, e polo xefe territorial de Educación, César Pérez, realizou unha visita de supervisión. “Estamos a responder axilmente ás necesidades dos centros educativos para, por unha banda, substituír os seus elementos deteriorados pola antigüidade e, por outro, convertelos en espazos multifuncionais, versátiles, ventilados e seguros conforme o Plan da Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia”, explicou López. arca