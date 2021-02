Reproche del PP de Valga a la portavoz del PSOE por gritar y negarse a abandonar el pleno

Valga. El PP de Valga ha querido hacer público su rechazo a la actitud mantenida en el pleno por la portavoz del PSOE, María Ferreirós. Segun los populares “traspasou un novo límite na súa habitual falta de respecto polos órganos que rexen o Concello e os cargos elixidos nas urnas polos veciños”. Según la citada formación, la socialista “quixo converter o pleno nun espectáculo lamentable, perdendo as formas por completo, negándose a abandonar o salón de plenos cando foi expulsada e intentando impedir a continuación da sesión proferindo continuos gritos e sen levar posta a mascarilla durante varios minutos”.

El PP atribuye la actitud a que la sesión no transcurría a su gusto. "Aprobouse un proxecto de ampliación do abastecemento de auga, no que Xunta e Concello investirán 183.000 €; tamén os convenios para a solicitude de dous obradoiros de emprego para 36 persoas, e o alcalde anunciou que destinarán 18.000 euros (máis que a Deputación) a axudas para os sectores afectados pola pandemia". Por ello, entienden que "o PSOE no tiña nada que vender e a súa voceira decidiu que quería ser a protagonista".