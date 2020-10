Rey presidiu a apertura do novo tanatorio de Caldas, sito en Outeiro

CALDAS. O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, participou xunto con técnicos e empresarios, na inauguración do novo tanatorio San José impulsado por Pompas Fúnebres San José S.L no lugar de Outeiro, na parroquia de Bemil, co que a empresa substitúe e cambia de ubicación as súas anteriores instalacións para ampliar servizos nun edificio máis amplo, moderno e mellor equipado. O proxecto supuxo un investimento de 1.137.000 euros e, como sinalou o xerente da entidade, Juan José Diz, “todos os traballos, subcontratas e empresas que participaron na súa construción son de Caldas”. Na estrea do edificio o alcalde, Juan Manuel Rey, recordou que no marco deste proxecto Pompas Fúnebres San José cedeu de maneira gratuíta ao Concello os terreos que permitirán a construción dunha rotonda na estrada N-550 a ampliación do vial que dá acceso ao núcleo rural de Outeiro. O acordo de cesión foi asinado no mes de xullo e afecta a dous predios. O tanatorio é obra do arquitecto Santiago Domínguez, que o definiu como “clásico, sobrio e elegante”. Entre os servizos que ofrece, conta con 3 salas de velación amplas, cómodas e modernas, cunha cafetería con atención personalizada e con salas especiais reservadas a familiares. s.e.