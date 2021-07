Roi Casal entusiasmó a un entregado público en el concierto de Vilarello

VALGA. Más de 200 personas asistieron al concierto ofrecido por Roi Casal en al área fluvial de Vilarello, en Valga. Una actuación, incluida en el programa Musigal de la Diputación de Pontevedra, y en el proyecto turístico Mar de Santiago, del que Valga forma parte junto a los concellos de Pontecesures, Catoira y Vilanova. En un entorno natural privilegiado, que forma parte de la Ruta Xacobea marítimo-fluvial, un entregado público gozó con el espectáculo As músicas do Camiño , en el que el artista catoirense parte de la música tradicional llegada a Galicia por el Camino de Santiago para enriquecerla con nuevos aportes intentando mantener sobre el escenario la esencia de la cultura gallega. Con instrumentos como el arpa céltica, la zanfona y el laúd como su señal de identidad, Roi Casal interpretó temas de los diferentes trabajos discográficos que ha publicado durante su carrera en solitario: Lendas Douradas, Maxicamente Vello, Donos do noso destino y Son galego, son cubano. Durante una parte del concierto estuvo acompañado en el escenario por su padre, Nando Casal, integrante del grupo Milladoiro, del que Roi formó parte entre los años 2000 y 2009. La actuación se cerró con Vai alborexar, banda sonora del proyecto Mar de Santiago. s. e.