Taboada acusa a Xunta de desprezar a Vila de Cruces

Vila de Cruces. O goberno de Vila de Cruces acusou onte a Xunta de desprezar os veciños e veciñas da vila ao protagonizar un acto “que colmou o vaso da paciencia do grupo de goberno,”. Refírense á visita que fixo o conselleiro Román Rodríguez o Mosteiro de Camanzo, “un acto no que o conselleiro paséase da man do exalcalde por Camanzo prometendo reformas para potenciar a cultura da nosa vila, un acto vergoñoso e de desprezo por parte da Xunta que non advertiu ao grupo de goberno desta visita”, dín.

Para o alcalde, Luis Taboada e o seu equipo de goberno, foi un acto “falto de responsabilidade institucional e sobre todo de decoro, un acto caciquil que lembra a outros tempos”.

Taboada dí esperar que “isto fose debido a unha confusión do conselleiro Román Rodríguez, ao non darse conta de que o señor Otero xa hai uns anos que o pobo de Vila de Cruces púxoo na oposición pola súa xestión nefasta á fronte do Concello, que ultimamente só servía para que ingresase na súa conta bancaria cada mandato máis de 180.000 €”.

Pese a todo, o concelleiro de Cultura quitou ferro o asunto e agradeceu as reformas anunciadas. arca