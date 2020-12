“Trátase dunha campaña de agradecemento ao cliente final”

Apostando polo cliente final, a Asociación de Comerciantes da Estrada vén de lanzar unha campaña de Nadal na que haberá numerosos premios para todos aqueles que aposten por mercar no local, unha iniciativa de agradecemento aos consumidores.

¿A quen vai dirixida esta Campaña de Nadal?

É unha campaña única e exclusivamente dedicada ao cliente final, porque estamos aí grazas a eles. Resistimos grazas a eles, porque as axudas administrativas son irrisorias, e é unha campaña de agradecemento. Non confinamento víronse os pobos baleiros, con todo cerrado, e iso é un claro exemplo do que pasará se non apostamos polo comercio local. Vamos a unha velocidade tremenda cara a iso, pero tamén vemos que o cliente aposta polo comercio local e que as grandes plataformas non son o futuro.

¿A que cre que se debe?

Por un lado, hai moitas familias que viven disto e repercute de cerca, xa non só a nivel laboral senón tamén na economía. Por outra banda, Internet xa non é tan barato, porque nas plataformas habituais as ofertas iniciais son grandes, pero despois suben os prezos, con produtos que mesmo poden duplicar o prezo dunha tenda, no caso de que haxa pouco stock.

¿Cales son as potencialidades do pequeno comercio?

O pequeno comercio está conformado por xente preparada, que aporta un trato exquisito e persoal e que asumiu todas as medidas de seguridade posible para garantir o benestar dos seus clientes. Ademais, no caso da Asociación, optamos por máis medidas das que nos esixen, porque nos interesa que haxa saúde para seguir vivindo, e por iso, por exemplo, na nosa sede temos para facer test rápidos.

Volvendo á iniciativa de ACOE, ¿que accións se levan a cabo?

Con motivo destas datas tan especiais, haberá 8.000 premios directos en rascas para todos aqueles que merquen nos comercios adheridos. Cun mínimo de compra de cinco euros e ata un máximo de vinte rascas por compra (os tíckets tamén son acumulativos), poden tocarlle infinidade de regalos. Ademais, todas aquelas papeletas que non teñan premio serán depositadas nunhas urnas (no propio comercio ou na sede de ACOE) e o 8 de xaneiro, ás 12.00 da mañá, sortearanse cinco tarxetas de 1.000 euros.

En total, déronse 400 rascas a cada un dos 132 establecementos que forman parte da Asociación, polo que agardarmos que se esgoten antes de final de ano. A maiores, cada socio pode pedir máis en bloques de 200, cun valor significativo de dez euros.

¿Que premios hai?

Hai moitos tipos de regalos, como por exemplo quince bicicletas, dez televisores, douscentos altofalantes, dez ordenadores, catrocentos paraugas ou premios máis pequenos. Tamén haberá sorteo de noites en casas rurais da zona ou ceas para dúas persoas. Son moitos e moi repartidos.

¿Como repercutirá nos establecementos?

De partida, cada un deles terá unha repercusión de 75 euros, xa que se garante que cada un terá un vale de compras por ese importe en rascas. Ademais, fixemos uns vinilos de “Bo Nadal” que engalanan os escaparates de todos eles, así como unhas pegatinas con frases en galego que fixeron os cativos do CEIP do Foxo.

E a decoración da vila, ¿tamén está influíndo no número de consumidores?

Este ano hai elementos decorativos por seis zonas da vila, destacando un Papá Noel de seis metros e unha árbore xigante de 13 metros de alto. Estes atraen a moita xente de fóra da Estrada, como xa puidemos comprobar nestas fins de semana. Tivemos moitas preguntas na Asociación de persoas que se interesaban para saber onde comer ou cear, se estabamos abertos....polo que semella que está causando sensación.

A maiores, teñen en marcha o proxecto Merca na Estrada. Como vai?

O Merca na Estrada puxémolo en marcha coa campaña de Nadal e é unha marca que queremos impulsar e levala o máis lonxe posible. Ao estar moi pegada a estas datas especiais, custa meter novos produtos, polo que vai máis paseniño do que agardabamos, pero darémolo todo para que siga crecendo. Deste modo, a Asociación ofrece un asesoramento a todos os asociados, xa que é complicado arrancar, así como un apoio permanente a todos eles.

Con estas medidas, potencian o traballo de ACOE. Como de importante é o asociacionismo nestes momentos?

Os comerciantes, despois do peche, déronse conta de que o asociacionismo é crucial, porque viron como presentamos moitas protestas e denuncias co obxectivo de mellorar a nosa situación, así como de transmitir os nosos problemas aos entes gobernamentais. A situación é moi complexa, polo que debemos loitar todos xuntos, asociados con outras comunidades e lugares, para golpear cada vez máis forte nas portas. Os pobos sen comercio non teñen vida e temos que xuntarnos para dicirlle ao cliente o que está pasando. Se desaparecemos, aumentarán os prezos doutros servizos, a xente emigrará e os pobos quedarán desertos, un proceso que irá pouco a pouco, mesmo acabará comendo as cidades.

Xa por último, como animaría á xente para que merque no comercio local e visite á Estrada durante este Nadal?

Gustaríame animar aos consumidores a que confíen no pequeno comercio. Estamos xa en competencia en prezos coas grandes superficies, mentres que nas plataformas web os prezos dispáranse e as ofertas varían en función da demanda. Nós non vamos a subir os prezos pola demanda, ganamos o que lle temos que gañar, pero nunca nos aproveitamos dos nosos clientes. Ademais, os asociados de ACOE ofrecemos servizos de atención telefónica personalizada, que non hai nas grandes áreas, atendendo con cita previa e mesmo fóra de hora (para os que teñen medo ás aglomeracións); servizo de reparto a domicilio, grazas a un convenio cunha empresa de reparto, que logra que o produto chegue en 12/24 horas, coa posibilidade de facer a reserva mesmo sen ir á tenda, só por vía telefónica. Ademais, nestas datas, merece a pena vir a pasear e a mercar á Estrada. Hai moitos premios e os adornos e os inchables son todo un éxito.