Vagalumes trae a Cuntis o libro sobre amores clandestinos

Cuntis. O venres 30 de decembro de 2022, ás 20.00 horas e na casa da cultura Roberto Blanco Torres de Cuntis, a asociación cultural Vagalumes presentará a última obra que vén de editar: Amores clandestinos no renacemento: O deán Gabriel Rodríguez e María Criada, do cuntense Héitor Picallo, autor de numerosas obras de diversa temática, e o estradense Damián Porto Rico, doutor en Historia Moderna e técnico documentalista no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago.

A presentación tamén contará coa presenza da escritora Baia Fernández de la Torre, do escritor David Otero e do historiador Marcos Borrageros, estes últimos representantes do colectivo organizador. Segundo os autores, esta obra leva rematada unha ducia de anos, mais ningunha Administración se animou a publicala, e iso que versa sobre a historia de dous personaxes ilustres da historia galega: o deán Gabriel Rodríguez de Casal de Raros e a súa parella María ‘Criada’.

O extenso ensaio que presenta Vagalumes, prologado polo debuxante Grato E. Amor Moreno e deseñado por Martiño Picallo, ofrece moitas historias paralelas, como a do cura de Olives e Rubín Vasco de Ulloa. arca