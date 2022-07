Valga alegará contra o polígono de Pontecesures

Valga. A Corporación de Valga debateu nun pleno extraordinario o proxecto do parque empresarial de Pontecesures, que foi aprobado inicialmente pola Xunta e se atopa en período de información pública. Na sesión aprobáronse, por unanimidade, as alegacións que presentará o Concello, que se ve afectado por este proxecto xa que os terreos nos que se pretende instalar o polígono son lindeiros co termo municipal valgués.

As alegacións céntranse en dous aspectos: a xestión da auga e a existencia de dotacións públicas especialmente sensibles ao carón do futuro parque empresarial (centro de saúde, PAC con garda as 24 horas, gardería, colexio de Baño, IES de Valga, centro de FP, equipamentos deportivos, centro para persoas con discapacidade).

En canto á primeira cuestión, piden que as canalizacións de recollida de pluviais non se realicen a través de condutos que dirixan a auga cara o regato do Soutiño, na Devesa, un punto crítico en canto a desbordamentos no que durante anos foron frecuentes as inundacións. Noutra pídese que a dotación das infraestruturas necesarias para o parque, especialmente as relacionadas coa xestión da auga, se resolvan nos terreos de Pontecesures. arca