Valga conta con nova climatización na súa sede administrativa

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou onte o Edificio de Usos Administrativos para comprobar o resultado das últimas obras financiadas pola Xunta de Galicia no inmoble: a instalación do sistema de climatización, que se executou en dúas fases e que conlevou un investimento de máis de 177.000 euros por parte da administración autonómica e do Concello.

Na primeira fase do proxecto instalouse unha bomba de calor aire-auga e varios ‘fancoils de cassette’ de dous tubos nas distintas dependencias da planta baixa. Estes son uns dispositivos que van colocados no teito e que están formados por unha batería de intercambio de frío e calor e un ventilador. A segunda fase afectou ás plantas superiores, destinadas á biblioteca e arquivo. Colocáronse un recuperador de calor, ‘fancoils de cassette’ de baixo consumo enerxético e os condutos de ventilación . Tamén se executou tabique de bloque cerámico de termoarxila para illar a sala de máquinas.

A directora xeral desprazouse a Valga xunto co novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López. Estiveron acompañados polo alcalde, José María Bello Maneiro, e os concelleiros Carmen Gómez, Malena Isorna e Pedro Calvo. Percorreron as distintas dependencias do Edificio Administrativo, no que xa prestan servizo a Policía Local, o Xulgado de Paz, a biblioteca municipal e Radio Valga, e comprobaron algunhas das necesidades e actuacións pendentes para poder concluír a obra.

“Estamos moi orgullosos deste edificio e da restauración que se levou a cabo. Grazas ás aportacións do Concello e da Xunta isto é hoxe unha realidade, a pesar de que outras administracións coma a Deputación non aportasen nin un euro”, indicou o alcalde, que agradeceu a visita.

Natalia Prieto puxo ao Edificio de Usos Administrativos como exemplo de que “a colaboración entre administracións” e despois achegouse tamén ao Museo da Historia para coñecer as súas instalacións e os fondos.