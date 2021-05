Valga convoca o Ferro Couselo de investigación

valga. O Concello de Valga convoca a XXII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo, un certame que homenaxea a esta figura da cultura galega e Fillo Predilecto do municipio. Os traballos poden presentarse ata o día 15 de xuño nas dúas modalidades habituais. A primeira, dotada con 4.000 euros, é para traballos de investigación de ámbito galego sobre etnografía, paleografía, numismática, arqueoloxía ou historia. As obras deben estar escritas en galego, ser inéditas. A extensión mínima será de 50 folios e a máxima de 300. Na segunda convócase unha bolsa de 3.000 euros destinada a estudos históricos, etnográficos ou persoeiros de Valga. s. e.