Valga estrea o Nadal coa inauguración do Belén Artesanal en movemento

Xa está en movemento o Belén Artesanal de Valga. O alcalde, José María Bello Maneiro, a presidenta de Turismo de Galicia, Nava Castro, e a presidenta da asociación Amigos do Belén, Mari Carmen Castiñeiras, inauguraron onte pola tarde o nacemento, nunha edición marcada pola pandemia pero tamén pola celebración do 25 aniversario desta actividade, a máis representativa do Nadal no municipio.

Un curso de manualidades celebrado en 1995, e no que os participantes elaboraron un pequeno Belén con figuras de escaiola, foi a orixe dun dos nacementos de máis sona da comunidade. De feito foi declarado en 2013 de Interese Turístico de Galicia e dende o Concello estase a tramitar o distintivo de Interese Turístico Nacional. “Estes 25 anos deron para moito, moito traballo e moitas alegrías. Nunca imaxinamos chegar a onde estamos e ser referencia en Galicia e en España”, dixo Mari Carmen Castiñeiras.

Debido ás restricións sanitarias, o acto de apertura celebrouse a porta pechada, coa participación das autoridades, os integrantes de Amigos do Belén e os párrocos Arturo Lores e Manuel Míguez. Este último foi o encargado de bendicir a renovada montaxe. O rexedor trasladou a Amigos do Belén as felicitacións de todos os valgueses porque “unha vez máis, e a pesar das dificultades deste ano, lograron que todos nos sintamos orgullosos do seu traballo. Nava Castro apuntou que “o goberno de Galicia tamén se sente parte do Belén de Valga e presume del como unha das actividades máis representativas do Nadal na nosa comunidade”. Unha vez rematado o acto, o nacemento abriuse ás visitas.

Nos seus 400 metros cadrados de superficie, o Belén conta con arredor de 4.500 figuras feitas todas de xeito artesanal, así coma as construcións e edificios, algúns deles réplicas de infraestruturas públicas de Valga, coma a casa consistorial, o auditorio, o museo ou o Centro de Interpretación da Caña do País. O nacemento do Neno Xesús, escena central da montaxe, comparte espazo con outras secuencias propias da tradición de Nadal, con paisaxes galegas, con acontecementos de relevancia mundial e persoeiros dos ámbitos político, cultural e social. Moitas das escenas están dotadas de movemento.

Este ano a pandemia ocupa toda unha sección, relatada como un conto dende que chegaron dende Wuhan as primeiras noticias dun novo e descoñecido virus. No apartado político unha das principais novidades é a vitoria electoral de Joe Biden en Estados Unidos. En clave local, incorpóranse os novos centenarios do municipio e é o apartado de deportes o máis renovado co novo triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros ou a saída de Messi do Barcelona. Estará aberto ao público ata a o día 10 de xaneiro. Por certo que está adicado a José Ramón Rila, Mon, falecido o pasado verán.