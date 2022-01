Valga rematou a restauración no lavadoiro

Valga. O lavadoiro do Souto, na parroquia de Campaña en Valga, acaba de ser obxecto dunha actuación de embelecemento e posta en valor que incluíu a instalación dunha nova cuberta e a limpeza e mellora do entorno no que está enclavado este elemento patrimonial.

O obxectivo deste proxecto foi corrixir a perda de identidade e do valor histórico-artístico e etnográfico deste lavadoiro e da paisaxe que o rodea, despois de que se realizasen nel obras nas que se empregaron materiais pouco axeitados. A nova actuación, que foi executada pola empresa Construcións Martínez Lemos, contou cun orzamento de 10.071 euros e foi subvencionada pola Xunta de Galicia. arca