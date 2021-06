Volta a Escola de Verán de Valga con

Valga. Despois dun ano de parón debido á pandemia, o Concello de Valga volve a organizar a Escola de Verán como unha medida gratuíta e facilitadora da conciliación familiar e espazo lúdico e formativo para os cativos.

As actividades diríxense a nenos de Valga de entre os 4 e os 14 anos. Debido á situación sanitaria adoptaranse unha serie de medidas de prevención, polo que as prazas estarán limitadas a 30 por quenda e as actividades desenvolveranse nun espazo aberto como é o patio do colexio de Baño.

Haberá tres quendas: entre o 12 e o 30 de xullo, 2 e 20 de agosto e entre 23 e 31 de agosto. Terán preferencia as prazas familias nas que traballen os dous proxenitores.