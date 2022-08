A economía forestal circular chega a Silleda

SILLEDA. O Concello de Silleda porá en marcha nas vindeiras semanas o proxecto denominado Deza Circular, unha aposta para capacitar e orientar para ao emprego a persoas desempregadas no ámbito da economía forestal circular. Esta iniciativa, que conta co apoio do veciño municipio de Vila de Cruces, ten como obxectivo capacitar, orientar e insertar a persoas desempregadas en servizos innovadores do aproveitamento forestal. Así, realizaranse distintas accións destinadas a crear oportunidades no ámbito da economía forestal circular, así como no turismo sostible dos espazos naturais destas localidades. A primeira edición do curso formativo, con 250 horas de duración, dará comezo o vindeiro día 5 de setembro e continuará ata o 31 de outubro, incorporando actuacións no marco da proposta denominada Deza Recupera. Unha segunda edición está prevista para dar comezo en novembro. Neste senso vaise actuar no sendeiro do Deza. c.e.