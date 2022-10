A feira AquaFuture Spain volve a Silleda en 2023

SILLEDA. O Salón Internacional da Industria Acuícola, AquaFuture Spain, organizado por OK Eventos, celebrará a súa segunda convocatoria do 28 ao 30 de marzo de 2023 no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca. Aínda que o certame será bienal a partir de entón, desenvolverase o ano que vén cun dobre obxectivo. Por unha banda, para consolidar o evento tras o éxito acadado o pasado mes de marzo e converter así este encontro internacional para o sector acuícola en España nun referente. E, por outra banda, para atender á demanda tanto do sector acuícola en xeral como das empresas que non puideron participar na súa primeira convocatoria, o pasado mes de marzo, debido a que se esgotou o espazo dispoñible. Entre os obxectivos para esta nova edición, a organización proponse que o evento conte na súa área expositiva coa práctica totalidade das empresas máis importantes do sector, ademais de cunha maior presenza institucional e de asociacións tanto de diferentes comunidades como doutros países.

Así mesmo, vanse crear espazos de networking para posibilitar tamén un labor comercial xa programado con anterioridade. Contará de novo cun programa de actividades que incluirá xornadas técnicas, así como presentacións e un espazo culinario. A primeira convocatoria, este ano, acadou gran éxito. c.e.