A finca de Mouriscade xa pertence ó Concello de Lalín

Lalín. O pleno da Deputación aprobou, por unanimidade, a solicitude do Concello de Lalín para a cesión do antigo laboratorio, a casona e as edificacións auxiliares da finca de Mouriscade, ademais dunha superficie de 723 metros cadrados anexa á estrada municipal co fin de garantir a ampliación da súa plataforma a 8 metros. Con estas cesións, a Deputación volve colaborar con Lalín, neste caso para a materialización do proxecto Espazo Mouriscade.

O conxunto das instalacións e parcelas foi valorado en 1.315.597 euros. O Concello lalinense pretende dar unha nova vida a este espazo conectándoo coa área recreativa do río Asneiro e creando un centro sobre o mundo rural. O acordo de aprobación inicial do expediente de cesión será agora sometido a exposición pública.

Indicar que a cesión aprobouse nun pleno que tamén deu luz verde ás millonarias inversións do Plan de Concellos para 2023, un programa a través do cal Lalín recibirá o vindeiro ano máis de 1,5 millóns de euros, unha cantidade similar a recibida este no por este concepto. arca