A mostra ‘Acción Laxeiro’ chega a Lalín con motivo do Día das Artes Galegas

lalín. O sábado día 3 de decembro ás 12.00 horas terá lugar a inauguración da exposición itinerante Acción Laxeiro no museo municipal Ramón María Aller. A mostra está promovida pola Real Academia de Belas Artes en colaboración coa Xunta e está incluída nos actos de celebración do Día das Artes Galegas 2022 dedicado nesta edición a Laxeiro. O acto contará coa asistencia do alcalde de Lalín, José Crespo; do conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez; do presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, e do académico e comisario da mostra, Xurxo Lobato. A mostra, que recolle diversos aspectos da relación que o pintor de Lalín e o académico Xurxo Lobato mantiveron, foi presentada na Coruña, e continúa a súa itinerancia en Lalín onde poderá visitarse ata o vindeiro 13 de xaneiro.