Adxudicada a mellora da seguridade viaria na EP-6005 ó seu paso por Lalín

LALÍN. A xunta de goberno da Deputación vén de adxudicar as obras de mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-6005 Prado-Bodaño, no Concello de Lalín, por un orzamento de 301.939 €. Os traballos, que teñen un prazo de execución de seis meses e desenvólvense ao abeiro do modelo de mobilidade sostible da institución, "que permite gañar espazo para as persoas", como subliñou a presidenta Carmela Silva, financiaranse a través dun convenio, polo que a Deputación aporta o 80 % do presuposto e o Concello de Lalín o 20 % restante. Estes traballos incluirán a construción dunha senda peonil nun treito de case 600 metros (pq 0+000 ao pq 0+573), que contará cunha anchura mínima de 2,5 metros e discorrerá entre o núcleo de Prado, na intersección coa N- 525, e o de Vilar do Río.