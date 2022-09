Arranca en Silleda o programa de recollida selectiva de residuos

silleda. O programa Silleda Sostible arrancou este xoves co inicio da nova firma concesionaria do servizo de recollida de residuos. A entidade, a UTE Geseco-Taboada y Ramos, fíxose cargo do servizo, tal e como se acordou en distintos encontros celebrados nas últimas semanas. Silleda Sostible terá a concesión por un prazo máximo de 10 anos, encargándose da recollida de residuos sólidos urbanos (incluíndo a recollida selectiva do colector amarelo, papel cartón e tamén plásticos agrícolas). A entidade xestionará tamén o punto limpo de Margaride, que abrirá ao público os mércores e sábados de 09.00 a 14.00 horas. Arca