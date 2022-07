Arrancaron co Lacón Rock Stars as Festas de Verán en Silleda

Silleda. As Festas de Verán voltaron este xoves a Silleda, con máis dunha vintena de actividades ata o vindeiro domingo dirixidas a todos os públicos. O Lacón Rock Stars foi o protagonista da primeira xornada na praza Siñor Afranio. Abriu a noite o grupo silledense Sagafuga, aos que seguiron The Fabulous Resaca Brothers e os Wondercovers, a banda tributo que versiona temas dos 60, 70, 80 e 90.

Este venres, xornada de festivo local, a gastronomía e a música volven ser protagonistas. Ás 12.00 horas terá lugar o chupinazo dende a praza Juan Salgueiro e a continuación o pasarrúas do grupo Airiños do Trasdeza. Sobre as 13.30, na propia praza, celebrarase a xa tradicional degustación de lacón, ofrecida pola Asociación Cultural o Lacón, como aperitivo á gran cea na mesma praza na que se agardan máis de 1.200 persoas. Para amenizar o mediodía, estará a Lou Band, co seu espectáculo musical itinerante. Xa pola tarde, na praza Siñor Afranio, espectáculo infantil musical A teacher Lu, do programa Fala Redes, a cargo da compañía Ouviravai. Tamén a partir das 19.00 horas haberá na rúa Cartaxena exhibición de Esgrima.

Na praza Juan Salgueiro actuará, como xa é tradición, a Banda Xuvenil de Silleda, dando paso á velada gastronómica, que celebra o seu 22 aniversario, e que animará o Trío Orquídea, co silledense Mixel. Dani Barreiro & Friends voltan a Silleda para amenizar o concerto final na praza Siñor Afranio, onde o fin de festa corre a cargo da Mekánica Rolling Band. arca