Canda di que o cemiterio da Romea será accesible o Día de defuntos pese ás obras

Lalín. Os lalinenses non terán problemas para visitar aos seus familiares no cemiterio da Romea nos días máis sinalados, como son o 1 e o 2 de novembro. Así o avanzou a concelleira de Cemiterios do Concello de Lalín, Carmen Canda, quen garantiu este sábado,durante unha visita ao cemiterio municipal, que o recinto estará “perfectamente accesible” para que as persoas que desexen visitar os panteóns e sepulturas na semana de celebración do Día de Defuntos poidan facelo “con total seguridade”, a pesar de executarse simultaneamente os traballos de ampliación e conversión na “Fraga do Alén”, argumentou.

Carmen Canda, que visitou o cemiterio acompañada polo responsable do Grupo Vilariño, Diego Vilariño, indicou que a empresa adoptará “as medidas preventivas necesarias” para facilitar a circulación. En referencia a estas medidas indicaron que pasan pola sinalización dos itinerarios peonís, a desocupación dos camiños e incluso a habilitación dun punto con grifos de auga para poder empregala nas tarefas de limpeza ou preparación das flores, explicou a responsable.

Pola súa banda, tras destacar que “as obras avanzan a moi bo ritmo”, Diego Vilariño avanzou que nos vindeiros días retirarase a ramaxe das tullas que se foi acumulando na zona e dotarase ao recinto de varios puntos de luz, “dado que os días xa son moito máis curtos, para que as visitas poidan facerse nun horario máis amplo”, indicou o responsable do Grupo Vilariño. arca