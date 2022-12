Casa do Patrón abre o día 8 a Aldea no Nadal do Camiño

Lalín. Tralo gran éxito de público acadado nas tres edicións anteriores, o vindeiro xoves, día 8 de decembro ás 18.00 horas terá lugar a inauguración da cuarta edición do evento Unha aldea no Nadal do Camiño, promovido polo Museo Etnográfico Casa do Patrón na aldea de Codeseda, en Lalín, no corazón da Galicia profunda.

Deste xeito dará comezo o tempo do Nadal nas aldeas galegas cun auténtico espectáculo de luz, decoracións de época, colección de beléns artesanais, mercadiño solidario, actuacións teatrais e musicais e cantos de Reis, que estarán abertas ao público de xeito totalmente altruísta e gratuíto, ata o vindeiro día 6 de xaneiro, festividade dos Reis Magos.

Trátase dunha iniciativa sen precedentes no mundo rural galego que a Casa do Patrón desexa consolidar no tempo. Ademais da continuada iluminación nocturna durante todo o período, a xente poderá visitar unha fermosa e enxebre colección de beléns artesanais, en varios puntos do lugar, así como as 15 salas de exposicións permanentes do Museo Casa do Patrón, no seu horario habitual, de martes a domingo. arca