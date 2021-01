Crearán o parquín na rúa Progreso

Silleda. O Concello de Silleda creará un estacionamento público na rúa Progreso, no espazo que ocupa unha nave que pertenceu a unha firma construtora. Según as primeiras estimacións, caberían 70 vehículos. Dito espazo está situado xusto no enlace desta rúa co tramo de Condes do Deza, e conta con acceso pola rúa Morón. En días pasados, responsables municipais visitaron o emprazamento xunto con membros da propiedade para coñecer o estado da instalación e facer unha primeira valoración das melloras a realizar. O convenio realizarase nos mesmos termos que os dos outros aparcamento públicos conseguidos nos últimos anos, con cesión temporal de uso. s. e.