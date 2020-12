Crespo prevé 500.000 € para comercio y hostelería

Lalín. El alcalde de Lalín, José Crespo, anunció que los servicios económicos del Concello le indicaron que podrían disponer de una partida de 500.000 euros, aproximadamente para las ayudas para el comercio, incluyendo algo para las peluquerías, y la hostelería. Edn una entrevisa en Radio Lalín, afirma que la capital del Deza va a ser “un dos concellos que máis dé a fondo perdido”, ya que sumando las anteiores se alcanzará el millón de euros.

Aldemás el regidor lalinense avanza el Concello va a devolver a los hosteleros lo que pagaron por las terrazas en 2019 y 2020 y que incluirá otras tasas en el paquete

Reconoce que no mantiene en estos momentos una gran relación con los grupos de la oposición, pero afirma que convocará a los portavoces municipales “para explicarlles certos aspectos que entendo que deben saber inda que esa magnífica relación que tiñamos no que toca a COVID, deteriorouse porque se foron ao monte vindo con propostas que non consensuaran comigo”. Sobe ello desmiente que la Diputación de a los comercianes 260.000 euros, Como afirmó el portabvoz del PSOE. arca