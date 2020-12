Lalín. Hoxe entreganse os Premios Lalinenses do Ano (a Carabelo na categoría de colectivo, Antonio Vidal Neira por Toda unha vida e José Luis Pereira Seixo na categoría individual) e terá lugar o Concerto de Fin de Ano, na Sala Tuno Valdés do Auditorio, que este ano se desenvolverá con restricións de aforo a causa da actual situación sanitaria.

Só haberá un total de 90 persoas no público, que xa retiraron as súas entradas previa solicitude. Os asistentes teñen que estar no Auditorio Municipal ás 19.45 horas a fin de ordenar o acceso, conforme ás normas sanitarias. Pero unha gala tan especial debe estar ó alcance dos veciños, polo que as persoas que o desexen poden seguir o concerto vía streaming, a través da canle YouTube do Concello de Lalín. m.b.