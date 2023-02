Entregan chaquetillas a los chef de los restaurantes del Mes do Cocido

Lalín. La concejala de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, anunció el reparto gratuito de chaquetillas, dos indumentarias por local, en los establecimientos que participan en el Mes do Cocido.

Según explicó Blanco, estas indumentarias identificativas tienen como objetivo dar visibilidad a la LV Feira do Cocido, cuyo día grande se celebra el 12 de febrero. “Queremos distinguir cun toque de prestixio a aqueles participantes no Mes do cocido á hora de ofrecelo nos seus establecementos”, indicó. La concejala explicó que “as casacas xeran unha imaxe moderna e poderanse reutilizar durante anos contribuíndo a reforzar a marca de calidade da nosa Feira”.

El Mes do Cocido de Lalín cuenta con un total de 41 empresas que se han sumado al Compromiso de Calidade, una de las cifras más altas de las últimas ediciones. La concejala de Turismo e Cultura, Begoña Blanco, explica que el año pasado fueron 26 los establecimientos colaboradores. La concejala indicó que el incremento “vén de ratificar o interese que a nosa Feira do Cocido, primeira festa gastronómica internacional de España, desperta como imaxe de marca e evento dinamizador”. maría rendueles