Evolución sin síntomas en la residencia de Silleda

La directora de la residencia de mayores de Silleda en la que se detectó la semana pasada un nuevo brote de coronavirus, y que gestiona la empresa Coviastec, desmintió ayer a este periódico que el contagio se produjera por una empleada que no había recibido la vacuna. La responsable del geriátrico afirma desconocer o que se le haya transmitido la existencia de malestar entre los familiares por este hecho, y aseguró que tanto los 33 internos que han dado positivo como la empleada contagiada no presentan síntomas y permanecerán aislados el tiempo que exige el protocolo sanitario.

Una familiar de uno de los primeros internos de esta residencia, que abrió sus puertas hace apenas dos años, Ángeles, sobrina de Antonio Nogueira, explicó a este periódico desconocer si hay malestar entre otros familiares. “Desde que surgió el brote no he tenido contacto con nadie, pero por nuestra parte no tenemos ninguna queja y no nos ha llegado nada. El trato siempre ha sido bueno, nos informan con puntualidad y podemos ver por videoconferencia a nuestros familiares. Nos dan cuenta de la evolución a diario”, asegura Ángeles.

Explica que su tío, que tan sólo tiene 70 años y entró voluntariamente en la residencia por estar afectado de Parkinson, es muy consciente de la situación que vivimos, aunque reconoce que el nuevo aislamiento sí que influye en el ánimo de Antonio, que echa de menos los paseos.

“Está un poco deprimido por no poder salir a pasear como hacía, pero es consciente de la situación y nosotros estamos tranquilos porque sabemos que está muy bien cuidado. Nunca hemos tenido quejas del trato de la residencia”, comenta la mujer.

El brote en la residencia de Silleda se dio a conocer el miércoles de la semana pasada, cuando en el cribado rutinario que se realiza en el centro se detectó un positivo: el de una usuaria que no presentaba síntomas. Una incidencia que se producía después de que la práctica totalidad de los usuarios y empleados hubieran recibido la primera vacuna.

La Consellería de Política Social comunicaba al Concello, posteriormente, la existencia de 33 positivos tras realizar nuevas pruebas de PCR y antígenos a los usuarios y empleados del geriátrico. Todos los contagiados, 32 usuarios y una empleada, son asintomáticos, por lo que esperan que el brote se supere bien.