Feijóo, pregoeiro da Feira do Cocido: "Son partidario de que os asuntos de política se cozan a lume lento"

LALÍN (PONTEVEDRA). EUROPA PRESS. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestou ser partidario de que os asuntos da política "se cozan a lume lento, con agarimo, acougo e temperanza" e defendeu que "a pota común que tanta concordia trae ás nosas mesas non debería ser imposible nos salóns da política". O aínda presidente do goberno galego foi o encargado de pronunciar este domingo o pregón da LIV Feira do Cocido de Lalín, nun dos seus últimos actos nos que participará na súa condición de mandatario autonómico: "Será o meu último cocido como presidente".

No seu discurso, a pesar de asegurar que é "partidario de que os asuntos da política se cozan a lume lento", recoñeceu que "a política ás veces parécese máis a unha pota exprés". Así, sostivo: "Con independencia de se nos sentamos máis a esquerda ou a dereita, non estamos condenados a comer de costas a cada un". Por iso, expresou que probará a levar a Madrid un cocido de Lalín "a ver se o solucionamos", ironizou.

Ademais, Feijóo enxalzou o cocido como "o prato de honra de toda Galicia, como dixo Cunqueiro" e comparou a súa variedade de ingredientes coa sociedade galega, que subliñou "é como unha familia", entre outros motivos, "porque na súa mesa hai sitio para todos". Neste sentido, valorou que "a virtude do cocido está na integración e no equilibrio, en xuntar ingredientes nunha mesma receita, o chourizo co garavanzo, a verdura coa 'cachucha', evidentemente distintos, pero deliciosamente compatibles", destacou. Após estas palabras reflexionou que "ninguén imaxina un cocido dun só ingrediente".

Nesta mesma liña, remarcou a capacidade de unión e de integración de Galicia: "Será porque os galegos vivimos como comemos. Sabemos que a mestura enriquece e que compartir multiplica". Así, prometeu que, agora que pon rumbo a "outro quilómetro cero" como líder do PP, nunca esquecerá "esa valiosa característica" do pobo galego e asegurou que ten "vontade de compartilo". Ante miles de lalinenses e visitantes que encheron este domingo as rúas da capital do Deza para festexar a Feira do Cocido, o presidente da Xunta tamén mencionou no seu discurso aos comendadores deste ano: o exministro José Blanco, a cantante Luz Casal, os empresarios Roberto Tojeiro, Carmen Lence e Melquíades Álvarez, e a xornalista Esther Estévez. "Quero agradecerlles o que fixeron, o que fan e o que farán por Galicia e por Lalín", concluíu.

Por último, Alberto Núñez Feijóo asegurou que agora servirá aos intereses xerais de España "co mesmo compromiso" que, apuntou, tivo con Galicia, e lanzou unha última comparación: "España é un país plural e como tal unha síntese de gastronomías. Un esquío podería cruzalo de árbore en árbore, pero calquera español podería cruzalo saltando de cocido en cocido".



O concello pontevedrés recuperou este ano o seu desfile de carrozas, pero sobre todo recobrou a ilusión e a esencia dunha feira na que o protagonista absoluto é o cocido, que puideron degustar todos os visitantes. Desde Casa Currás, Alberto comenta a Efe que o cocido de Lalín ten de especialidade a "materia prima", que é literalmente todo o porco, "desde a punta do fuciño á punta do rabo", todo "afumado e curado".

Tamén o "agarimo" e "a tradición", que se pasa de "xeración en xeración": "Faise como toda a vida, como o facía a miña bisavoa, a miña avoa e logo o meu pai. Eles ensináronme o agarimo do ferver aos poucos", comenta o cociñeiro. Ademais do porco, Alberto asegura que outro dos ingredientes principais do cocido lalinés é o grelo, aínda que insiste en que o que máis se valora é "a cabeza do porco", a careta ou "cacheira".

