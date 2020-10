Funciona xa a unidade de hemodiálise en Lalín cos primeiros 24 doentes

Lalín. A nova unidade de hemodiálise extrahospitalaria no concello de Lalín comezará a recibir os primeiros 24 doentes hoxe mesmo, o que lles evitará realizar uns 20.000 quilómetros de traslado en ambulancia ao mes ata Santiago. Onte achegáronse a coñecer as instalacións do centro o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, xunto ao alcalde de Lalín, José Crespo, a xerente da área Sanitaria de Santiago de Compostela, Eloína Núñez, e a presidenta da Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, Isabel Entero, fundación responsable deste centro concertado. O novo servizo conta con quince postos de hemodiálise on line e está dotado coa máis moderna tecnoloxía no seu ámbito.

Ubicado na rúa da Ponte, ocupa unha superficie de 552 metros cadrados e ten unha importante capacidade de crecemento futuro de ata 60 doentes. Ademais o centro, sinalan dende o Goberno galego, conta cunha sala para doentes que necesiten dializarse illados, sala de espera, vestiarios, consulta médica e de enfermería, así como despacho do grupo de Apoio ao Paciente. As novas instalacións albergan tamén unha moderna planta de auga que garante unha diálise on line cos máis altos estándares de calidade. A.P.