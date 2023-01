Galicia é xa a terceira comunidade autónoma en cifra de explotacións apícolas con case 5.000

Lalín. Nos últimos 10 anos, o número de explotacións apícolas aumentou un 35% na nosa comunidade, duplicando o número de colmeas e situándose moi por riba do incremento medio nacional. Así o destacaron onte o director xeral de Gandaría, José Balseiros, e o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, durante a súa visita á II Feira do Mel Alvariza, no concello de Lalín. Cabe sinalar que Galicia é a terceira comunidade autónoma en número de explotacións (case 5.000) e a quinta en volume de mel producido (unhas 3.000 toneladas). Ademais, conta cun selo propio, a indicación xeográfica protexida (IXP) Mel de Galicia. Por iso, a Consellería do Medio Rural aposta fortemente por este sector mediante axudas específicas que se convocan anualmente. De feito, o orzamento destas achegas aumentou todos os anos de maneira significativa, pasando de 400.000 euros en 2014 aos máis de 1,3 millóns de euros na última do ano 2022. Estas axudas compleméntanse coas de incorporación de mozos. Ten un orzamento total, contando as liñas de plans de mellora e de pequenas explotacións, de 38,8 millóns. Redacción