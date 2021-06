Ignacio Maril di que a maleza invade a rúa Morón e pide limpeza

Silleda. O Partido Popular solicitou que o Concello limpe a maleza que invade a única beirarrúa que queda transitable na rúa Morón de Silleda, xa que as obras que se están levando a cabo nesta rúa restrinxen o paso dos peóns pola outra beirarrúa. Din que a maleza das parcelas colindantes invade a beirarrúa facéndoa intransitable, o que provoca que os veciños teñan que camiñar pola calzada que tamén se viu moi estreitada, “o que supón un grave risco para tódolos veciños que transitan por esta rúa ou que acoden a un conocido negocio da localidade”.

Así, dende as filas populares, o seu voceiro Ignacio Maril, pediu unha maior sensibilidade por parte do Concello de Silleda para que non se produzan estas situacións. “Sabemos que tódalas obras producen molestias aos veciños, pero está na man do Concello que estas sexan as menos posibles, e sobre todo que non se xeren situacións de risco como a que se produce neste punto. arca