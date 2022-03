Jácome vai presentar o libro na Casa do Patrón

Lalín. O Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda (Lalín) acolle este domingo, as 12.00 horas, a presentación da obra literaria Historias no Fumeiro, Antropoloxía do Sentimento do escritor Avelino Jácome Iglesias.

En palabras do antropólogo Rafael Quintía, “o libro está cheo de microcosmos, de lugares concretos situados entre a aldea e o mito, de sensacións, vivencias e emocións. De amor ao que somos e ao que fomos. Quen pode matar unha cegoña? Por que as almiñas precisan lampadiñas de aceite? Onde se pescan as mellores troitas no río? Por que na aldea todos axudan a todos? A que sabe a boroa con chourizo? Quen cantaba ao Pedro Chosco? Como se soporta a dor da emigración? Quen detén a anturuxada? Como soa un subiote? Quen creou un paraíso chamado Ribas do Asneiro?”, reflexionou o antropólogo.

No acto intervirán Manuel Blanco Villar, director do Museo Etnográfico e limiarista do libro; Javier Eneriz, crítico literario e autor do epílogo; Miguel Ángel Martínez Coello, coñecido pintor, artista polifacético, que ilustra o libro con máis de 40 ilustracións orixinais; Rafael Quintía Pereira, antropólogo, economista, escritor e documentalista, e o autor. arca