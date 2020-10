“La propuesta de Salcines es más favorable para los profesionales del centro”

Los profesionales del colegio Sagrado Corazón do Deza, ubicado en Lalín, sabrán en las próximas semanas que futuro les depara, siendo la opción más favorable (según las fuentes entrevistadas) la oferta que remitió ayer a los administradores concursales Venancio Salcines, director del Cesuga, quien contemplaría conservar más puestos laborales.

La última huelga realizada por el profesorado de este centro transcurrió durante el pasado mes de septiembre, cuando el colectivo se posicionó contra Leder (gestora del proceso), ante la “falta de documentación exigida en la negociación”, que el Comité de Empresa del complejo estudiantil solicitaba para poder estudiar la propuesta económica de la compañía Scientia School.

En este sentido, el paro indefinido que comenzó el pasado 31 de agosto se levantó el 10 de septiembre, como consecuencia de la ampliación del proceso de dialogo que estaban manteniendo ambas partes.

“Dimos un voto de confianza para que nos achegasen a información requirida, pero non foi así, as conversacións concluíron e pecharon de forma unilateral e sen acordo”, explica Xosé Nogueira representante de CIG Ensino y asesor del Comité de Empresa del colegio, señalando que “cando se pechou (el 23 del mismo mes) a decisión pasaba a ser do Xulgado e non tiña sentido manter a folga castigando á comunidade educativa que non era a culpable”.

La huelga, que duró menos de lo planteado, también contó, según este profesional, con menos peso del que debía tener a raíz de los servicios mínimos que promulgó la Consellería de Educación.

El Sagrado Corazón do Deza debía disponer (ese tiempo) de una persona en dirección con habilidades para solucionar los problemas relacionados con la seguridad de los escolares, así como de la plantilla subalterna y los encargados de la limpieza, cocina y comedor.

“Naqueles momentos tiñamos catro persoas de limpieza das cales dúas estaban afectadas polo ERE, pero no paro decidiron que tiñan que traballar as catro”, señala Nogueira, argumentando que “se dixeron que debían ir todas é porque realmente teñe que cumprirse ese servizo mínimo, polo que terían que esixirlle tamén a empresa compradora que manteña ese”.

Desde el Comité de Empresa del complejo estudiantil señalan que el conflicto actual comenzó como consecuencia de una pésima situación económica que empeoró con la llegada de Joaquín Pereira.

“Dejaron de pagarse a los trabajadores, hubo más recortes y tuvimos mucha presión porque también se produjeron despidos, todo ello hizo que finalmente el centro acabase en un concurso de acreedores”, manifiesta Dolores Troitiño, maestra de educación infantil, que actualmente tiene pendiente seis mensualidades todavía no abonadas.

A este testimonio se suma el de Luz Fernández, delegada de personal del CIG, quien admite que “tras su llegada empezaron as denuncias a inspección educativa, tamén a traballo e as demandas por modificacións sustanciais de contratos, pero agrabouse máis no último ano”.

Las última novedad de este proceso ha sido la decisión por parte del Juzgado de solicitar un informe (sobre el ERE propuesto) a la autoridad laboral antes de dictar su auto. “Un exemplo de que este tampouco ten claro se a información que lle da a administración concursal é completamente real”, señala Nogueira.

En este sentido, existen datos en estos documentos que son “falsos”, los cuales el Comité de Empresa puso en conocimiento del poder judicial, tales como los instrumentos para la selección del personal: “Dixeron que se organizaron probas internas e entrevistas aos profesionais cando iso é totalmente mentira”.

Ahora será el Juzgado quien deba tomar una decisión al respecto sobre el futuro del Sagrado Corazón do Deza. Sobre la mesa hay dos opciones, una formulada por Scientia School (semanas atrás) y otra efectuada por Venancio Salcines ayer.

Precisamente esta segunda supondría una modificación significativa de las personas afectadas por el ERE y las condiciones económicas vinculadas a la compra de la unidad.

El empresario gallego, que contó con la aprobación unánime del Consejo de Empresa del colegio, plantea (mediante Brexo Investiment) un ERE extintivo que afectaría a ocho trabajadores en lugar de los 15 que perderían sus puestos con la proposición de Scientia School.

Asimismo, las personas que deberían abandonar la escuela serían los trabajadores con menor antigüedad (algo aun provisional), quienes podrían beneficiarse de las bolsas de empleo que se compromete a crear Salcines, siempre que lleven más de tres años en el colegio.

Para Troitiño, la oferta del economista es “más favorable para los trabajadores, cuenta con su profesionalidad y experiencia, quedándose con los empleados que llevan más años y garantizando más puestos”.

“A maioría das traballadoras loxicamente preferimos paz e esta oferta axústase as liñas que defendimos dende o primeiro momento”, señala por su parte Luz Fernández.