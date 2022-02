Lalín acolle unha mostra sobre o dano cerebral

Lalín. A exposición Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido chega ao concello de Lalín en febreiro. Trátase dunha mostra coa que a Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace ) e as súas asociacións achegan, a través da fotografía, o día a día das persoas con esta discapacidade.

A colección de imaxes poderá visitarse ata o próximo 28 de febreiro no auditorio municipal de Lalín. O horario de apertura do centro é de 16.00 a 22.00 horas. O concello lalinense facilita tamén un teléfono para aquelas persoas interesadas en concertar visitas matinais: 986 783 570. Pregan chamar cando menos cun día de antelación.

A Fegadace e o Concello de Lalín asinaron en 2021 un convenio de colaboración para enmarcar o desenvolvemento de actividades que, coma esta mostra, contribúen a sensibilizar e a informar para a prevención do dano cerebral adquirido.

As fotografías da mostra, obra do compostelán Aigi Boga, realizáronse nas cinco asociacións que forman parte da Federación Galega de Dano Cerebral. Nas imaxes, amósase a vida cotiá das personas usuarias, as actividades que realizan ou a súa convivencia. maría rendueles