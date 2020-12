Lalín busca mecenas que se comprometan con el Mes do Cocido

Lalín ya empieza a preparar todas la acciones que el próximo año giraránen torno a su popular Festa do Cocido. Así, el Concello acaba de publicar las bases y abrir el plazo para lograr el número de colaboradores necesarios para el desarrollo del compromiso de calidad del Mes do Cocido, bases que están disponibles en el Perfil do Contratante de la página web municipal.

Así, hasta próximo 18 de diciembre, las empresas que deseen colaborar en el mecenazgo cultural de la LIII Feira do Cocido deberán presentar la documentación a través de la sede electrónica o en el registro del consistorio.

La principal novedad este año es la exención de la tasa de 100 euros, cumpliento así el compromiso adquirido en la primera reunión mantenida por el gobierno local con la hostelería de cara a la preparación del Mes do Cocido, y atendiendo a la especial situación que atraviesa el sector por mor de la pandemia. Se seleccionarán las cien primeras ofertas, por orden de entrada, si bien el Concello se reserva el derecho de admisión.

Como es habitual, el Mes do Cocido se celebra del 15 de enero al 14 de febrero.