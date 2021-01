Lalín desarrolla un plan para ser la gran capital museística

Lalín no se conforma con ser una de las grandes capitales gastronómicas ni con presumir de ser el Kilómetro 0, y da un paso más allá con la intención de convertirse en uno de los grandes concellos museísticos de Galicia. Así lo avanzaba el alcalde , José Crespo, quien detalló un ambicioso proyecto dirigido a unificar la oferta museística de la localidad.

Así, podría contar en el futuro con hasta media docena de museos repartidos por distintos puntos del municipio. “Queremos hacer una unificación con los museos de Lalín. Tenemos el museo científico, por así decirlo, que es el de Ramón María Aller y de hijos ilustres de Lalín. Luego nos hemos propuesto hacer un museo para dos cosas en las que somos potentes: artes plásticas y música. Y, además del de Liñares, (que volverá a acoger en breve el Museo do Xoguete a a Marioneta) a ver si podemos hacer un concierto con el etnográfico de la Casa do Patrón. Y, como no queremos hacer bolsas aisladas en este tema, también haremos un quinto museo dedicado a los castros. Hemos comprado en Donramiro casa as abandonadas y una finca porque nuestra idea es tener un museo castrexo. Junto a esos cinco elementos, nos quedaría completarlo cuando la Deputación nos ceda la casa abandonada en Mouriscade. Así tendríamos un pack perfecto con un poco de todo”.

Y mientras ese macroproyecto va cobrando forma, consiguiendo financiación y acuerdos, hoy por hoy quien visita la villa de Lalín, además de probar su gustosa gastronomía, también puede disfrutar del contenido de los museos que ya funcionan con éxito, como el Ramón María Aller, gestionado por el Concello, o el Museo Etnográfico Casa do Patrón, gestionado por la asociación que lleva este nombre y ubicado en el lugar de Doade, en la parroquia lalinense de Codeseda.

Hasta hace dos años también se podía disfrutar del Museo da Marioneta de Galicia, que llevaba la compañía Viravolta Títeres, y que cerró sus puertas en 2018 ante la falta de un proyecto colectivo que, según el grupo gestor, lo hiciera viable. Se trata de un referente cultural que ahora está siendo recuperado

ASTRONOMÍA Inaugurado en 1989, el museo honra la figura del sacerdote Ramón María Aller Ulloa, destacado astrónomo y matemático nacido en Lalín en 1878 y fallecido en 1966. La antigua residencia del científico, un edificio del siglo XIX en el que se instaló el primer observatorio astronómico de Galicia, se ha adaptado como sede del museo. Se conserva su propio despacho, muebles, y los instrumentos que este científico utilizó en su trabajo, así como documentos, fotografías y numerosos libros de su biblioteca personal. En el año 2011 se lleva a cabo el proyecto de recuperación de este primer observatorio, con la instalación de un nuevo telescopio, con el que se ofrecen visionados nocturnos, y la reforma de la antigua cúpula, recuperando y aprovechando las maderas originales

Por otra parte, el museo está dedicado a otros dos hijos ilustres de Lalín: Joaquín Loriga y Laxeiro.

De Joaquín Loriga (Lalín 1895 Madrid 1927), pionero de la aviación española, el museo cuenta en su colección estable con algunas de sus pertenencias. El pintor Xosé Otero Abeledo Laxeiro (Lalín 1908-Vigo 1996), una de las figuras singulares de la pintura gallega en el siglo XX, tiene una sección propia con las 37 obras donadas por el pintor al Ayuntamiento de Lalín.

Indicar que la sala de exposiciones temporales acoge desde el año 1993 la Bienal Internacional Pintor Laxeiro en años impares, sala en la que también se programan exposiciones temporales, presentaciones de libros, conciertos, conferencias o proyecciones audiovisuales, entre otras propuestas.

ETNOGRÁFICO Por su parte, el Museo Etnografico Casa do Patrón es una instalación ubicada en el rural, que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de exposición distribuidos en tres edificios. Un museo etnográfico donde se exponen más de 4.500 piezas recogidas por toda la geografía gallega, así como pequeños aperos de una gran historia, auténticos símbolos de Galicia de los últimos tres siglos.

Casa do Patrón dispone de trece salas de exposición organizadas por temáticas, donde se puede observar las antiguas escuelas, pasando por los hábitos de vida de nuestros ancestros, oficios olvidados, una taberna, un horno o una forja tradicional, entre otros.

El museo lleva a cabo una serie de proyectos anuales para mantener viva la tradición, recuperando prácticas de antaño que se están perdiendo, como la siega del cereal, la malla, la molienda, la matanza o el magosto. Además y durante todo el año se realizan también talleres de actividades para todo el público en general, tanto a nivel individual como familiar y para grupos escolares, asociaciones, instituciones o colectivos de cualquier tipo (pan, queso, cestería, canciones populares, rutas senderismo,..). También cuenta con servicio de restauración de comida casera por encargo.

Y no hay nadie como el propio director de la asociación que gestiona la Casa do Patrón, Manolo Blanco para definir este contenedor cultural: “Un canto silencioso a la grandeza de la historia, la cultura, la espiritualidad y la belleza del mundo rural gallego”.