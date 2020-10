Lalín e a Asociación de Empresarios do Deza planificaron a promoción e dinamización da economía ata finais de ano

O alcalde de Lalín, José Crespo, e a concelleira de Comercio, Karen Fernández, mantiveron o pasado mércores unha reunión de traballo co presidente da AED, Antonio Lamas, a secretaria técnica da asociación, Chus García, e outros representantes da Comisión de Comercio para planificar as accións de promoción e dinamización do comercio e a hostalaría que se desenvolverán ata finais de ano.

Antonio Lamas, que sinalou que esta reunión demorouse desde setembro por exceso de carga de traballo na AED, entregoulle ao rexedor unha proposta con diferentes iniciativas para ser incluidas no convenio de colaboración que pretenden asinar “canto antes” co concello. Entre elas figura a habitual promoción do Black Friday, que se celebrará o venres 27 de novembro, e unha batería de propostas para dinamizar a actividade do comercio e a hostalaría.

Destaca neste ámbito unha “campaña ambiciosa”, que se presentará próximamente aos empresarios de ambos sectores, e que busca atraer a Lalín a máis xente doutras localidades buscando sinerxias entre os restaurantes e os establecementos comerciais. Segundo explicou Lamas, “a idea sería comezar a desenvolvela a principios de novembro para adiantar un pouco a campaña do cocido, xa que é un atractivo que no caso de Lalín ten que servir como gancho para paliar a situación tan mala que está a vivir o sector da hostalaría en todos os lados por mor da Covid-19”.

Outra das ideas que ultimarán nos vindeiros días a AED e o goberno local consiste no aproveitamento dos baixos comerciais baleiros para, co permiso dos seus propietarios, decoralos con imaxes de atractivos turísticos de Lalín.