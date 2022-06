Lalín estrea en Liñares unha peza autómata no Museo da Marioneta

LALÍN. O Pazo de Liñares estrea estes días unha das pezas claves do Museo do Xoguete e da Marioneta, un autómata que entra a formar parte da importante colección deste lalinense que supera o milleiro de obras orixinais. Así o destaca a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, quen explica que “se trata dun artiluxio exclusivo fabricado artesanalmente para o Concello por Xirapaus (única compañía en Galicia dedicada á realización de autómatas, composta por Ero Vázquez e o lalinense Manu Taboada da man de Trécola Producións) e baixo a idea de Ignacio Vilariño, persoa encargada de levar o comisariado da parte da exposición de marionetas deste Museo e que nos puxo en contacto con Trécola”. “Esta máquina de múltiples personaxes en movemento, que xa é dos lalinenses, recrea un baile da época do Renacemento”, sinalou. arca