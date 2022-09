Lalín fixa 5 minutos para parar diante da farmacia

Lalín. Lalín fixa, en principio, cinco minutos como o tempo para que os vehículos poidan parar diante da farmacia no casco urbano. O Concello di que estará en breve a sinalización. O alcalde, José Crespo e o concelleiro de obras José Cuñarro, fixeron un percorrido polas farmacias do casco urbano para tratar xunto cos facultativos a resolución da situación de aparcamento do xeito máis eficiente posible.

Segundo a información facilitada por fontes municipais, nestes encontros entre as partes Crespo e Cuñarro trataron cos farmacéuticos a mellor zona para instalar a nova sinalización, e que será nun inicio de cinco minutos.

Sobre esta decisión, José Cuñarro indicou que “o tempo é orientativo e ten como finalidade xerar dinamización e evitar que os vehículos estean aparcados durante moito tempo diante dos establecementos e así facilitar a chegada aos comercios farmacéuticos”.

O concelleiro explicou que con isto preténdese “que este tempo de aparcamento se destine exclusivamente ao feito de acudir á farmacia”, e non para outros fins. arca