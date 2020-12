Lalín pide ao comercio que se sume á campaña promocional das festas

Lalín. A concelleira de Comercio, Karen Fernández, avanzou que ata o vindeiro luns 14 de decembro ás 12.00 horas está aberto o prazo para que todos os comercios que o desexen (incluídos perruquerías e centros de beleza se inscriban para participar na campaña de dinamización do comercio Nadal 2020-2021.

“Unha campaña de dinamización de Nadal que desde o Concello imos poñer en marcha xa a semana que vén con sorteos de 25.000 euros en tarxetas-compra MercaLalín de 250 euros cada unha (ao ser inferior a 300 euros as persoas beneficiarias non terán que tributar) ao abeiro do plan de apoio municipal ao tecido produtivo e dentro da partida proporcional que lle corresponde ao sector do comercio”, remarca. Karen Fernández destaca que “cada día se sorteará o equivalente a 1.000 euros diarios en tarxetas-compra e 6.000 euros por semana”. s. e.