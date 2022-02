Lalín recauda 150.000 € en patrocinio y financiación para la Feira do Cocido

Lalín. El alcalde de Lalín, José Crespo, destacó la cifra récord de 150.000 euros alcanzada en patrocinios y financiación externa negociada para la Feira do Cocido. “La fiesta nos va a costar mucho menos; no queremos bajarle calidad ahora que es de interés turístico internacional y ya no es un solo día, pues el Cocido dura seis meses”, dijo.

Crespo explicó que de la empresa privada se lograron aportaciones de 100.000 euros y ahí entran fondos aportados por firmas como Estrella Galicia, Gadisa, Abanca, Embutidos Lalinense, Nudesa, Frigoríficos Bandeira, ViniGalicia y Avatel. Además, otros 50.000 € es dinero público procedente de subvenciones: 40.000 de la Xunta y unos 9.000 de la Diputación.

Además, el alcalde habló de la posibilidad de que el cocinero vasco Martín Berasategui se detuviese en Lalín, ya que realiza a pie la Vía da Prata del Camino. “Si pasa, lo invitaré a degustar un cocido”, aseguró Crespo. arca