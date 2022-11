Lalín recibiu 107 cartas para ‘Dillo a quen maltrata’

Lalín. Na XIX edición do concurso de cartas Dillo a quen maltrata participaron un total de 107 persoas de diversos lugares da xeografía galega, segundo avanzou a concelleira de Cultura do Concello de Lalín, Begoña Blanco.

Os lugares de procedencia son A Coruña, A Fonsagrada, Agolada, Baños de Molgas, Bertamiráns, Bueu, Caldas de Reis, Coristanco, Chapela, Dena-Meaño, Ferrol, Fontao-Vila de Cruces, Lalín, Lourenzá, Maceda, Moaña, Narón, Nigrán, Noalla, Ourense, Panxón-Nigrán, Ponteceso, Pontecesures, Pontevedra, Quiroga, Ribadeo, Saiáns, Salvaterra de Miño, Santiago, Sanxenxo, Sarria, Vilagarcía de Arousa, Vilamarín, Vigo, Vimianzo, Xinzo de Limia, Xunqueira de Espadenedo, Albacete, Aratorés (Huesca), Jaca (Huesca), Murcia, San Bartolomé (Las Palmas) e Rosario (Arxentina).

Indicar que tamén participaron no certamen centros educativos, como os IES Arcebispo Xelmírez I, As Barxas, As Telleiras, Canido, Castelao, Dionisio Gamallo Fierros, Fontelmabei, Illa de Ons, Ricardo Mella, San Mamede, San Rosendo, IES de Valga, IES Vilalonga, CEIP Canosa-Rus, Colexio Vigo, CPI Antonio Faílde e CPI de Zas. O fallo do xurado terá lugar o 15 de novembro. arca