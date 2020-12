Lalín reduce os aforos das actividades da programación do Nadal

Lalín. A Comisión da COVID de Lalín acordou o luns restrinxir aínda máis os aforos das actividades da programación de Nadal, en vista á evolución dos últimos datos epidemiolóxicos, que sitúan en 14 os positivos activos, 7 máis desde o venres, “o que transmite que xa se están notando os efectos da ponte”, explican. En concreto preocupa a incidencia que poidan ter concellos limítrofes como Rodeiro ou Agolada, que fan moita vida con Lalín.

Diante desta situación dín que “para evitar un repunte que nos puidese levar a que a Xunta decretase de novo o peche da hostalería trátase de que cada un de nós, desde o lugar que lle toque, faga un esforzo adicional respecto do cumprimento estrito das medidas e se conciencie de que este ten que ser un Nadal diferente porque non queda outra para frear contaxios”.

Así a comisión e o goberno tomaron a decisión de ser máis estritos cos aforos, fixando que estarán por debaixo do que establece a norma. Así na Aldea da Praza da Torre o aforo queda establecido en 10 persoas (contan os nenos/as e os seus pais/nais); 10 tamén para a Aldea da Praza da Vila e 45 persoas para a Aldea da Praza da Igrexa.

A maiores, por Aldea establecen unha limitación de capacidade por cada casiña instalada: máximo de 2 nenos/as cando sexan non convivintes e de só 1 si é menor de 6 anos e non use mascarilla. Para que se cumpra, reforzarán a vixilancia e tamén se limitará a capacidade, á metade, do tren turístico que chega o venres ás Aldeas. s. e.