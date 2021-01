Lalín retirou corenta e nove vertedoiros e limpou 200 leiras

O concelleiro de Medio Ambiente de Lalín, César Reboredo, fixo balance dos programas de limpeza de espazos públicos e rozas de leiras, no rural e centro urbano, impulsados polo Concello en 2020. Catro plans aos que se destinaron 9.000 euros mentres as demais tarefas foron con persoal propio e os particulares actuaron nos seus terreos.

O edil indicou que se realizaron xestións administrativas e contactos directos con 204 propietarios de terreos rurais e urbanos para que procedesen á súa roza e retirada de maleza nos límites con espazos públicos ou de tránsito veciñal. Foron 103 requirimentos no centro urbano e 101 no rural, que se traduciron en que «o 90 % rematasen na limpeza e roza destes predios que supoñían un problema de insalubridade, escaso ornato para o lugar onde no que se atopaban e mesmo nalgún caso ata perigo de incendio». Xestionáronse ademais as limpezas de catro espazos con especial dificultade ao ser de propiedade compartida e con problemas entre os propietarios.

O pasado ano a firma de tratamento de residuos contratada limpou e retirou 28 vertedoiros incontrolados detectados pola concellaría. Foron nove no polígono Lalín 2000, tres na Xesta e Santiso, dous en Vilanova e Palmou, e un en Cercio, Maceira, Lalín de Arriba, Pozo Negro, Anzo, Botos, Rodís e Goiás.

Con medios municipais e colaboración doutras administracións limpáronse outras áreas usadas para almacenar residuos en Méixome, rúa do Cruceiro, cemiterio da Romea, preto dun regacho en Vilatuxe, estrada vella de Cadrón, Botos, Lagazós, A Xesta, a ponte sobre o Asneiro en Vilanova, tres en Galegos, na Goleta, Carrio, As Queimadas, Souto, pista de Cotarelo, Xar-Barcia, A Penela, Pareizo, Palmaz e Fondo do Alle. O Concello dará continuidade este ano ao plan de retirada de verteduras, axiña que se detecten, para evitar que se convertan en vertedoiros logo. Reboredo mostrou a súa satisfacción polo éxito e recoñecemento dos veciños que supuxo o programa de retirada de lixo en zonas de tránsito e núcleos de ampla utilización, asumido por dous traballadores eventuais.

O plan traduciuse na retirada de 1.400 sacas de lixo de todo, desde plásticos a vidro, papel, ferro ou fibrocemento, duns lugares limpos tras o paso da brigada. Elimináronse así de rúas e espazos públicos 50 toneladas de lixo no centro urbano, Donramiro, Soutolongo, Botos, Vilatuxe, Lalín de Arriba, paseo do Pontiñas, Espiño, Bendoiro, Bergazos, Rodelas, Alvarellos, Bermés, Selo, Goiás, Filgueira, Prado, Noceda, Madriñán, Anzo e O Corpiño.

Finalmente, o edil fixo un chamamento para que se deposite o lixo en lugares habilitados, e aos propietarios de terreos para telos o máis limpos posible, evitando, así, problemas ambientais.