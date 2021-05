Lalín reunirá en xullo a clarinetistas europeos

LALÍN. O Xacobeo Clarinet Fest 2021 celebrarase no concello de Lalín entre os días 16 e 23 de xullo e reunirá a recoñecidos clarinetistas de diferentes nacionalidades e prestixiosos directores de orquestra e pianistas. Na presentación da proposta estivo o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que felicitou aos directores por elixir a comarca do Deza para esta iniciativa, xa que, tal e como salientou, conta cunha “importante e célebre tradición de músicos, instrumentistas e compositores”. O programa inclúe un amplo abano de actividades gratuítas entre as que, ademais dunha vintena de actuacións musicais, se inclúen múltiples clases maxistrais impartidas polos intérpretes invitados. Todas estas citas se celebrarán en emprazamentos de Lalín como o conservatorio, a sede do Concello, a praza da igrexa, o Museo Municipal Ramón María Aller, o auditorio municipal, o Casino ou as principais rúas da vila. A.P.