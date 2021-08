Lavado de cara para o campo de fútbol de Mularedos, en Silleda

Silleda. O Concello de Silleda vén de rematar a obra para a dotación de novos banquillos no campo de Mularedos, na parroquia de Lamela. Operarios municipais levaron a cabo esta mellora das instalacións deportivas, coa colocación dos novos banquillos, cun investimento de algo máis de 7.000 euros, en aceiro, e a construción dun muro na zona de actuación.

O campo de Mularedos “era o único dos catro que contaban cuns banquillos feitos de cemento, que foron construídos na década dos anos 70, e acusaban un grandísimo deterioro, ademais de non cumprir coas medidas do terreo de xogo”, informan fontes municipais. Coa adquisición e obras de colocación destas novas estruturas, o Concello de Silleda “segue a mellorar as infraestruturas deportivas, neste caso no campo de Lamela, un dos clubs de fútbol máis antigos da comarca, onde tamén se levaron a cabo importantes dotacións nos últimos meses”, lembra o goberno local. Así, o pasado ano dotouse ao campo cunha captación de auga, mediante pozo de barrena, para facilitar os labores de regado do céspede, ademais de realizar melloras nos aseos e dotalo, a finais de 2019, dun novo alumeado, con luces LED.

O alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, e a concelleira de Deportes, Mónica González, visitaron as instalacións xunto con membros da directiva do club, que preside Antonio Collazo. Cuíña destacou a colaboración da entidade no mantemento do campo, que se dotou de céspede no 2012.

Nos vindeiros días está previsto que remate a tramitación para adxudicar a dotación de alumeado no campo de fútbol de Agronovo, actuación que se acometerá, como no caso do de Lamela, a través do Fondo de Compensación Ambiental. c.e.